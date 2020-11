Coronavirus: 116 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

Meer in

In Den Haag zijn er in de het afgelopen etmaal 116 nieuw gemelde coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zondag werden er in onze stad nog 124 nieuw gemelde positieve tests geregistreerd, zaterdag waren het er 133.

Naast het nieuwe aantal besmettingen is er Den Haag ook sprake van twee nieuw gemelde ziekenhuisopnames, er zijn geen nieuw gemelde overlijdens bijgekomen.

Ook landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen licht gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5214 positieve tests geregistreerd. Het aantal sterfgevallen steeg met 54. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden. Zondag werden er 21 coronadoden gemeld.