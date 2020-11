“Geen statements maken door anderen te beledigen en te kwetsen”

De politieke partij Islam Democraten (ID) is niet te spreken over het plan van de Haagse VVD om een expositie met spotprenten te organiseren. “Laten we geen statements proberen te maken door anderen te beledigen en te kwetsen”, stelt ID-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya.

Dit weekend werd duidelijk dat de VVD, het liefst in de openbare ruimte, een expositie met spotprenten over heilige huisjes als religie, de overheid en het koningshuis georganiseerd ziet worden. VVD-raadslid Jan Pronk spreekt van een noodzakelijke discussie die gevoerd moet blijven worden, dit naar aanleiding van een Rotterdamse leraar die werd bedreigd en vervolgens moest onderduiken. “Om bedreigingen en aantijgingen tegen te gaan hebben we ons wetboek van strafrecht”, vindt ID. “Meer spotprenten zijn derhalve niet nodig.”

“Niemand zal zich gekwetst voelen als de overheid belachelijk wordt gemaakt”, stelt Çetinkaya. Spotprenten over de profeet Mohammed zijn wat ID betreft onnodig. “De profeet Mohammed is een moslim meer geliefd dan zichzelf. Door de beledigingen en spotprenten te intensiveren willen ze het geloof relativeren totdat er uiteindelijk niks van overblijft. Wat de VVD en co niet begrijpt is dat moslims zich te allen tijde zullen uitspreken tegen deze spotprenten, net zoals ze dat doen bij aanslagen in de naam van de islam.”

Ook Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) sprak zich op Twitter uit over het plan: “Waarom zou je überhaupt de spot moeten drijven met een religie? Ongeacht welke? Welk doel dient dat? Wat is er “stoer” aan om mensen opzettelijk te kwetsen en te kleineren? Wat is er “beschaafd” aan om kinderen te leren dat pesten “vrijheid” betekend en staat voor “onze waarden”?”