GroenLinks wil steun voor nachtleven: “Belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke stad”

GroenLinks Den Haag wil dat het stadsbestuur met een plan komt voor de lokale clubscene. Ze doet dat naar aanleiding van het sluiten van nachtclub Het Magazijn aan de Grote Markt. “Clubs zijn essentieel voor een divers en interessant nachtleven, een belangrijk onderdeel van het kunnen zijn van een aantrekkelijke stad”, zegt GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier. “In Den Haag was het aantal nachtclubs al voor het uitbreken van corona op 1 hand te tellen en daarmee al zeer beperkt ten opzichte van andere grote steden. Als we aantrekkelijke stad voor jongeren en studenten willen zijn, dan is het essentieel dat er voldoende nachtclubs overblijven.”

Uit de vragen van GroenLinks valt op te maken dat ze wil dat het stadsbestuur bij het Rijk aandringt op meer aandacht en steun voor de sector. Ook op gemeentelijk vlak wil ze dat het stadbestuur de ondernemers steunt: ze vraagt het stadsbestuur om een bereidheid tot het in kaart te brengen waar mogelijk geschikte locaties voor nachtclubs in de stad te vinden zijn. Daarnaast wil ze weten of clubs die een ruimte van de gemeente huren gecompenseerd worden nu ze door de coronamaatregelen gesloten zijn.

De cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht riepen in een ingezonden brief in de Volkskrant het Rijk op om meer aandacht te hebben voor het nachtleven. GroenLinks Den Haag zegt het te betreuren dat Den Haag niet mee heeft gedaan met die oproep.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemde het pijnlijk dat Den Haag niet heeft bijgedragen aan de oproep: “Clubs en poppodia zijn al meer dan acht maanden gesloten, maar lijken nauwelijks op de radar als het gaat om noodsteun en aandacht. De cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht laten nu van zich horen, maar Den Haag blinkt uit door afwezigheid.”

Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos: “Wat een misser! Den Haag schittert door afwezigheid in dit opiniestuk en ontbreekt daarmee in de oproep van de wethouders uit de andere grote steden om het nachtleven te redden. Het tekent de totale passiviteit van ons stadsbestuur op dit vlak.”