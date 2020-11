“Carbidschieten moeten we in Den Haag echt niet willen”

Haags Historisch Museum opent expositie over corona

Midden in de tweede coronagolf legt het Haags Historisch Museum de laatste hand aan een tentoonstelling over de impact van het virus op de Hofstad tijdens de eerste periode dat het de bevolking in de greep had. Dat meldt mediapartner Omroep West. Vanaf 3 december laat de expositie volgens een woordvoerder zien ‘wat het virus met Den Haag deed, hoe de stad eerst tot stilstand kwam en vervolgens weer de draad oppakte en leert leven met alle opgelegde beperkingen’.

Het museum aan de Hofvijver deed dit voorjaar een oproep om materiaal te leveren. Het mocht van alles zijn, van foto’s tot spandoeken. Cultuurwethouder Robert van Asten opent de tentoonstelling op 2 december door een fotodagboek met zijn persoonlijk verslag van de eerste coronamaanden over te dragen aan het Haags Historisch Museum.

Er zal ook een selectie speciale stadsgezichten van fotografe Sandra Uittenbogaart worden getoond. Verder is er een installatie over coronatijd van kunstenaar Johan Nieuwenhuize. Behalve van kunstenaars zijn er bijdragen van uiteenlopende Hagenaars, onder wie activisten.