Slachtoffer brand in rechtbank: ‘We dachten dat we niet gered zouden worden’

Hart voor Den Haag probeert het nog eens: motie voor brug over Haagvliet

Als het aan Hart voor Den Haag/ Groep de Mos (HvDH) ligt komt er tóch een brugverbinding over de Haagvliet tussen de Molenwijk en de Binckhorst in stadsdeel Laak. HvDH bepleit opnieuw dat de voorzieningen op de Binckhorst een prettige toevoeging kunnen zijn voor bewoners in de Molenwijk en de Noordpolderbuurt. In maart werd een motie met gelijke strekking verworpen met 14 stemmen voor en 30 tegen.

“Elk debat vraag ik om deze brug, maar het stadsbestuur wil er niet aan”, legt De Blok uit. Met een nieuwe motie wil hij voor elkaar krijgen dat de realisatie van een brug alsnog wordt meegenomen in de plannen van het nog aan te leggen Waterfrontpark. In maart liet toenmalig wethouder Boudewijn Revis weten dat een brug niet in de plannen zat. Tevens wees hij er op dat er geen financiële dekking voor zou zijn. Het gemis van die dekking was ook voor de Haagse Stadspartij reden om tegen te stemmen.

Een brugverbinding is volgens De Blok “zeer wenselijk voor het slagen van het park”. “In principe wil ik nu een onderzoek. En als de wil er is kan er ook dekking worden gevonden”, zegt De Blok tegen Den Haag FM. Geld kan wat De Blok betreft komen uit de pot die gereserveerd is voor de ontwikkeling van het Waterfrontpark. Mocht een brug er niet komen dan heeft HvDH een alternatief voor ogen: een veerverbinding. “Een pontje wat heen en weer kan.” Zoiets zou ook commercieel geëxploiteerd kunnen worden stelt De Blok.

Verschillende voorstellen inzake de ontwikkeling van de Binckhorst, waaronder het definitieve ontwerp van de inrichting van de buitenruimte van het Junopark, staan woensdag op de agenda in de Haagse gemeenteraad.