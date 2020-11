Verdachten brand Wateringse Veld voor de rechter

Vermiste papegaai Charlie is weer thuis

Drie Hagenaars van 19, 22 en 23 jaar staan maandag voor de rechter voor de brandstichting onder een appartementencomplex in het Haagse Wateringse Veld. De mannen zouden tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht één of meerdere auto’s hebben aangestoken die onder het gebouw geparkeerd stonden. Twaalf bewoners van de woningen erboven raakten gewond en een aantal belandde zelfs in het ziekenhuis.

Het vuur verwoestte zeven auto’s. Vanwege de dikke rook die er ontstond, konden mensen niet zelf vluchtten; ze moesten worden gered door de brandweer. De verdachten werden in maart gearresteerd. De oudste van de drie legde later een volledige bekentenis af.

Veel van de bewoners durfden na de brand maandenlang niet terug naar hun huis. Een deel van de slachtoffers zal maandag in de rechtszaal een slachtofferverklaring (laten) voorlezen.

