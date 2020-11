“Carbidschieten moeten we in Den Haag echt niet willen”

Vermiste papegaai Charlie is weer thuis

Papegaai Charlie is weer thuis bij haar baasje. Wekenlang was de vogel vermist en keken inwoners van de Haagse wijk Loosduinen massaal uit naar het beestje. ‘We zijn door het dolle heen’, reageert eigenaar Mark van den Bergh.

De papegaai is een bekende verschijning in Loosduinen. Dagelijks vliegt ze enkele uren door de wijk en ‘maakt dan de dag van iedereen goed’. Maar ze verdween op 30 oktober spoorloos en was Mark op zoek naar het dier. En met hem heel Loosduinen.

‘Ze hebben haar vanmiddag in een doos thuisgebracht’, vertelt Mark opgelucht. ‘Super natuurlijk.’ Op de achtergrond klinkt gekraai van Charlie. ‘Ze is nu aan het eten en drinken. We zijn lekker van haar aan het genieten.’

‘Moedwillig achtergehouden’

Mark vermoedt dat de papegaai al die tijd gevangen heeft gezeten bij de mannen die haar kwamen terugbrengen. ‘Ze hebben haar moedwillig achtergehouden’, zegt hij. ‘Er waren namelijk al eerder tips binnengekomen dat Charlie bij hen zou zijn. Ik heb daarom al drie keer contact met hen gehad, maar ze zeiden dat ze van niks wisten.’

Zondagmiddag stonden de twee mannen opeens voor zijn flat met een doos met Charlie erin. Ze spraken gebrekkig Nederlands, dus een gesprek met hen voeren, zat er niet echt in, zegt Mark. Hij vindt het een ‘bizarre’ situatie en wil aangifte doen bij de politie. ‘Ik denk dat ze op de beloning van 3.000 euro hoopten die ik had uitgeloofd. Ik ben best bereid die te geven, maar natuurlijk niet aan degenen die mijn papegaai hebben gepikt.’

Charlie maakt het goed

Met Charlie lijkt het goed te gaan, zegt Mark. ‘Ze was blij om me te zien en klom gelijk op me. Ze ziet er goed uit.’ En ze heeft ook weer praatjes. ‘Toen ze nootjes kreeg, zei ze lekker hè.’

Hij merkt nu niets aan haar, maar vermoedt dat ze wel stress heeft gehad. ‘Deze papegaaien zijn heel gevoelig. Ze is in één keer uit haar vertrouwde omgeving gerukt, dus ze zal ongetwijfeld gestrest zijn geweest.’

‘Een vogel hoort te vliegen’

Charlie werd iedere dag tussen 11.00 uur en zonsondergang vrijgelaten om buiten te vliegen. Dan vloog ze rond door Loosduinen en zat ze even bij iemand op het balkon. ‘Ik heb haar erg vrijgelaten. Ik ben van mening dat een vogel hoort te vliegen’, zegt Mark.

Toch houdt hij haar nu voorlopig maar even binnen. ‘Misschien dat ik iets verzin met gps. Ik wil dit niet nog een keer meemaken.’

Foto’s: Erik Kooyman