Coronasneltest bij De Boterwaag in trek bij ondernemers en reizigers

De coronasneltest die wordt aangeboden in De Boterwaag aan de Grote Markt is vooral in trek bij ondernemers en mensen die in december op reis willen, dat zegt marketingmanager Alice van Schoonhoven. Bij de testlocatie is het sinds deze week mogelijk om een PCR-test te ondergaan en een officieel erkend reiscertificaat te krijgen.

Sinds een week is het mogelijk om op de sneltestlocatie op de Grote Markt voor 89 euro een coronatest te ondergaan. Met de sneltest moet in 15 minuten duidelijk zijn of je al dan niet besmet bent. Voor het doen van een test is het de bedoeling om, net als bij de GGD-teststraten, eerst een afspraak te maken.

“Zoals iedereen het weet heeft de horeca het op dit moment lastig. Na de tweede sluiting hebben wij de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat voor alternatieve invulling wij kunnen geven aan onze prachtige locaties aan de Grote Markt”, vertelde Vincent van der Voorden eerder in West Wordt Wakker op Radio West en Den Haag FM. “Op enig moment zijn wij in contact getreden met zorgprofessionals en dat heeft geresulteerd in dit initiatief. En dat komt voort uit de hoop om een steentje bij te dragen aan de oplossing van het probleem, zodat wij zo snel mogelijk weer verder kunnen.”