Coronavirus: 127 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 127 nieuw gemelde coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuw gemelde positieve tests ligt daarmee hoger dan maandag (116) het geval was. Naast het nieuwe aantal besmettingen is er Den Haag ook sprake van vijf nieuw gemelde ziekenhuisopnames en zijn er drie nieuw gemelde overlijdens bijgekomen.

Met een stijging in het aantal gemelde besmettingen gaat Den Haag tegen de landelijk trend in, tussen maandag- en dinsdagochtend werden er 3979 positieve tests geregistreerd, dat is weer lager dan een dag eerder (5214) het geval was. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 90, tegen 54 op maandag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, die cijfers kennen soms enige vertraging.

Weekgemiddelde

Het aantal coronagevallen daalt nog wel, maar de afname stagneert. Daarvoor waarschuwt het RIVM. Dat kreeg in de afgelopen week 36.931 meldingen van positieve coronatests, ongeveer evenveel als de week ervoor. Toen meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 37.706 meldingen van positieve coronatests had gekregen.

Reproductiegetal

Het zogeheten reproductiegetal steeg juist en kwam boven de 1 uit. Het cijfer staat nu op 1,02, tegen 0,89 vorige week. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Als het boven de 1 is, kan het virus zich steeds sneller verspreiden.