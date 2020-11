Drinkwatertarieven Dunea stijgen komend jaar

De drinkwatertarieven van Dunea zullen volgend jaar licht stijgen met 2 cent per duizend liter, ook het vastgoedtarief zal omhoog gaan. De prijs voor duizend liter drinkwater komt daardoor volgend jaar uit op €1,00. Voor consumenten geldt daarnaast dat er vastrecht betaald moet worden, evenals belasting op het leidingwater, precario en 9 procent BTW.

De prijsverhoging is volgens Dunea nodig omdat ze investeert in de drinkwatervoorziening voor de toekomst. “Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er 24 uur per dag lekker fris drinkwater uit de kraan komt. Dat is terecht. Maar we hebben in de afgelopen zomers ook gezien dat de voorraden zoetwater in Nederland niet oneindig zijn”, legt directeur Wim Drossaert uit.

“Steeds vaker hebben we te maken met periodes van droogte en in zulke periodes zijn onze bronnen ook kwetsbaarder voor verontreinigingen. Tegelijkertijd neemt de bevolking in dit drukke deel van Nederland behoorlijk toe. Om te zorgen dat al die mensen ook in de toekomst van lekker drinkwater kunnen genieten, moeten we de komende jaren fors investeren.” Onder die investeringen wordt verstaan dat bestaande wincapaciteit uit de duinen wordt geoptimaliseerd, er worden extra winningen aangelegd en de reservevoorraad wordt vergoot.