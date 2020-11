Geen vreugdevuren toegestaan bij komende jaarwisseling

Koos (65) is al helemaal in de kerstsferen

Opnieuw mogen tijdens de jaarwisseling geen vreugdevuren op Scheveningen en bij Duindorp worden ontstoken. Ook elders in Den Haag zijn vuurstapels niet toegestaan. Dat meldt mediapartner Omroep West. De gemeente kan voor de vuren geen evenementenvergunning verlenen vanwege de corona-epidemie. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad. Hij heeft de bouwers deze boodschap dinsdag tijdens een overleg persoonlijk meegedeeld. ‘Dit is een enorme domper voor iedereen’, aldus de burgemeester.

Volgens Van Zanen mag hij op dit moment vanwege de corona-epidemie geen evenementenvergunning afgeven. Zelfs als er later nog verlichting van de maatregelen zou komen, was het te kort dag om ze nog goed te kunnen organiseren en zouden er heel weinig mensen kunnen worden toegelaten tot de evenemententerreinen. Daardoor zouden ‘de vreugdevuren nieuwe stijl, geen eerlijke kans krijgen’, zegt hij.

Op de vraag of hij vreest voor onrust door het besluit, zegt de burgemeester dat hij zich de teleurstelling dat de vuren nu voor het tweede jaar niet door kunnen gaan, goed kan voorstellen. ‘Maar ik roep iedereen op het gezonde verstand te gebruiken. Rotzooi en onrust lost niets op.’ Wel zegt hij dat gemeente en politie ‘op alles zijn voorbereid’. Hij wil niet ingaan op de vraag of er deze avond al extra politie klaarstaat.

De burgemeester vindt wel dat de afgelopen tijd constructief overleg is gevoerd met de bouwers van de stapels in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Het streven is nu om de vreugdevuren volgend jaar ‘succesvol’ te laten plaatsvinden.

Eisen

Het is het tweede jaar dat er geen vreugdevuren zijn in de stad. Vorig jaar gingen ze niet door omdat de bouwers niet aan de gemeentelijke eisen konden voldoen. Den Haag had toen strenge voorwaarden gesteld, na de vonkenregen op Scheveningen tijdens de oudejaarsnacht van 2018. Daarbij veroorzaakten die vonken die van het vuur die over het dorp waaiden grote schade.

Na een onderzoek presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een zeer kritisch rapport over die gebeurtenissen met een paar heldere aanbevelingen. Zoals de vuren tot dusver waren geregeld, middels convenanten, was niet de goede manier, aldus de OvV. Daarop besloot de gemeente dat de bouwers voortaan onder meer een evenementenvergunning moesten aanvragen. Verder werden grenzen gesteld aan de omvang van de stapels.

Obstakel

Vorig jaar bleken die vergunningen een niet te nemen obstakel voor de bouwers. Daarbij was vooral de tijd hun grootste vijand. Daarom beloofde toenmalig waarnemend burgemeester Johan Remkes dat de gemeente hen dit jaar zoveel als mogelijk zou bijstaan. In een brief van september schreef de huidige burgemeester Van Zanen dat het er voor de komende jaarwisseling ‘beter’ uit zag.

De maanden daarvoor waren diverse gespreken gevoerd met de organisatoren van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, de Purmerendstraat en de Paets van Troostwijkstraat. De leidde ertoe dat voor Scheveningen en Duindorp beter onderbouwde plannen op tafel lagen. Daarom waren er op dat moment ‘vooralsnog geen belemmeringen dat dit jaar de vergunning niet zou kunnen worden verleend’. Voor de vuren in Purmerendstraat en de Paets van Troostwijkstraat moest nog wel iets meer werk worden verzet, maar ook daar zag het er in principe positief uit.

Slag om de arm

Wel hield Van Zanen steeds een slag om de arm. Hij benadrukte steeds dat er nog geen definitief besluit was genomen omdat de corona-maatregelen een belemmering zouden kunnen vormen. Tijdens een debat, twee weken geleden, drong de gemeenteraad er wel bij hem op aan niet te lang te wachten met een definitief oordeel. Toen maakte hij al wel bekend dat er dit jaar geen vuurwerkshow zou zijn bij de Hofvijver. De NOS had daarvoor geen aanvraag ingediend’, zei Van Zanen toen. Waarna hij ook duidelijk maakte dat het twijfelachtig zou zijn of hij zo’n verzoek had goedgekeurd. ‘Ik had het overigens lastig gevonden als er wel een aanvraag zou liggen, omdat het heel veel mensen getrokken zou hebben.’