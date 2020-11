OMT adviseert coronamaatregelen in december niet te versoepelen

Hart voor Den Haag hoopt op steun gemeenteraad voor ontheffing ijscoman Moes

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos (HvDH) vindt dat de gemeenteraad ervoor moet zorgen dat ijscoman Moes Pekedemir alsnog een ontheffing krijgt om met zijn ijscokar naar het Binnenhof te gaan. “De wethouder mag van alles zeggen, maar de gemeenteraad heeft ook nog wat te zeggen. Ik ga een motie indienen voor een ontheffing voor oldtimer-ijscokarren. Ik ga er van uit dat die gesteund wordt”, zegt HvDH-raadslid Ralf Sluijs.

Vrijdag werd duidelijk dat Moes geen ontheffing krijgt voor zijn vier ijscokarren. Vanaf 1 december mogen tweetaktmotoren niet meer in Den Haag rondrijden en net die motor ligt onder de befaamde ijskarren van de ijsboer van het Binnenhof, zo weet mediapartner Omroep West. “Ik zit nog steeds te wachten op antwoorden op raadsvragen en hoor dat dit al tegen Moes gezegd is”, vervolgt Sluijs.

Het raadslid is niet bang dat een eventuele ontheffing voor Moes kan zorgen voor een veelvoud aan ontheffingen die zal worden aangevraagd: “Ik heb gevraagd om een ontheffing specifiek voor oldtimer-ijscokarren. Het gaat om alle karren, een stuk of 8, en Moes is daar het bekendste voorbeeld van.”

“Het liefst wil ik een ontheffing. Ze kunnen wel zeggen dat ik de kar moet ombouwen, maar daar komt heel veel bij kijken”, zegt Moes. “En ik krijg geen subsidie.” Wat de ijscoman betreft gaat het voor hem om een ontheffing om van maart tot september naar zijn standplaats te rijden. “Ik rij maar tien minuten per dag, van A naar B. Ik sta de hele dag stil!” Moes denkt er niet aan om te stoppen met het verkopen van ijs op het Binnenhof: “Ik heb hartstikke leuk werk, ik ga er alles aan doen om nog een aantal jaar door te gaan.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Leuk! Rond 11:00 zit ik samen met IJscoman Moes bij @nicolettekrul in Haags Bakkie op @DenHaagFM. Luisteren dus! 🍦 pic.twitter.com/vA9o4ZlMUD — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) November 24, 2020

Wethouder Liesbeth van Tongeren liet in Spuigasten eerder al weten het liefst te willen dat de Haagse ijscoman met een elektrische bakfiets op het Binnenhof gaat staan, in plaats van zijn vervuilende tweetaktmotor.

Een motie van de ChristenUnie-SGP en HvDH die opriep tot het mogelijk maken van een ontheffing voor historische bedrijfskarren met tweetaktmotor werd in november verworpen: D66, GroenLinks, PvdA, VVD en Partij voor de Dieren stemden tegen het voorstel.