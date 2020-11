‘Help kleine bedrijven op de Binckhorst en borg sociale woningen voor de toekomst’

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad wil dat de te bouwen sociale huurwoningen op de Binckhorst niet op termijn kunnen worden doorverkocht. “Via slimme contractjes komen grote ontwikkelaars onder afspraken uit. Zo bepalen zij uiteindelijk wat er gebeurt op de Binckhorst”, legt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker uit. De partij kondigt aan een voorstel te doen om de sociale huurwoningen voor de toekomst te borgen.

Bij de herontwikkeling van het gebied moet volgens de PvdD ook rekening worden gehouden met bedrijven die daar al te vinden zijn, de partij zegt ondernemers van kleine bedrijven te hebben gesproken die vrezen dat er voor hen binnenkort geen plek meer is. “Wij hebben met ondernemers gesproken die moeten plaatsmaken voor woningbouw. Zij hebben geen idee waar zij straks naartoe kunnen.” Middels een motie wil de partij het stadsbestuur ertoe bewegen dat de bedrijven beter worden begeleid bij het vinden van een nieuwe ruimte.

Woensdag wordt in de raad gesproken over de ontwikkeling van de Binckhorst. De raadsvergadering is te volgen via Den Haag TV.