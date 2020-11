Jaarrond duiken in de zee: “Overwinning op jezelf en je ego”

Joost Seilberger (Billy the Kid) en Ramon Roelofs (Charly Lownoise) doen het met regelmaat: een duik nemen in de zee. “Je bent gelijk wakker. Alle muizenissen bestaan niet. Je bent in het hier en nu. Je voelt in de zomer het frisse water en in de winter het koude water”, vertelt Roelofs over het ritueel wat voor hem vier jaar geleden begon.

Roelofs ziet het om zich heen steeds vaker gebeuren dat mensen een duik in de zee nemen, ook in de koudere maanden. “Ik denk dat het zo populair is nu mensen het zien van elkaar.” Seilberger en Roelofs doen hun ritueel elke zaterdag, in de nabijheid van Hart Beach op Scheveningen wordt om negen uur in de ochtend een frisse duik genomen.

“Als je naar die zee toeloopt zegt mijn hoofd: wat doe ik toch? Maar ik doe het voor het effect erna: dan voel je een overwinning op jezelf en je ego. Je voelt je lichaam tintelen en dat is geweldig. Ik ben ooit begonnen met de douche kouder zetten, maar als je die zee instapt ben je gelijk omringd door water en het is meteen aan!”

Seilberger besloot twee maanden geleden om mee te doen aan de frisse duik. “Ik dacht: dat wil ik ook. Het is een ritueel geworden, zaterdag is mijn ritueel. Je weet dat je er mensen gaat ontmoeten, het is heel positief”, zegt Seilberger. “In de afgelopen jaren dat ik dit doe heb ik nog nooit iemand de zee uit zien komen die niet positief is”, vertelt Roelofs in Haags Bakkie op Den Haag FM. Seilberger: “Er zitten zoveel dingen in dat moment: het is loslaten, angst overwinnen, verbinding. Dat gevoel wat je vervolgens de hele dag door hebt is onbeschrijfelijk.”