Kees van Kooten wordt geëerd met muurtekst op pand in Escamp

In stadsdeel Escamp is binnenkort een tekst van de hand van Kees van Kooten te te vinden op een pand aan de Leyweg op de hoek met de Gramsbergenlaan. “Ik heb er natuurlijk al een stel gemaakt. Van Q65, Golden Earring en de Tielman Brothers. En Kees van Kooten zat altijd wel een beetje in mijn achterhoofd”, vertelt initiatiefnemer Henk Augustijn aan Den Haag FM.

“Toen zag ik het boekje Haikoots (een verzameling gedichten op basis van Haiku pricipes, red.) in de boekhandel liggen, dat sloeg ik open en ik zag de tekst die nu op de muur komt en ik wist gelijk: dat is de tekst”, vervolgt Augustijn. “Toen ben ik een beetje op onderzoek uitgegaan en ik kwam een mooi plekkie ervoor tegen op de hoek van de Vreeswijkstraat waar hij geboren is. Daarop heb ik een mailtje gestuurd naar het stadsdeelkantoor: ‘Kan ik een aanvraag indienen?’ Dat ging heel vlot, twee weken later kreeg ik antwoord: ‘Ga je gang’.”

De bedoeling was dat de muurschildering al te zien zou zijn, maar door werkzaamheden is het nog niet mogelijk gebleken om de tekst daadwerkelijk op het pand te plaatsen. De verwachting is nu dat dat komende week zal gebeuren. Ringo Mollinger draagt zorg voor de schildering van de tekst op het pand.

Omdat er door corona geen evenement van de onthulling kan worden gemaakt is er de Facebookpagina ‘Muurkoot’, daarop zijn bijdragen te vinden van stadsdichter Victor Meijer, wethouder Martijn Balster en stadsdeeldirecteur Harm Benthem. Ook nachtburgemeester in ruste René Bom heeft een bijdrage geleverd, hij ging op pad naar het geboortehuis van Van Kooten om daar herinneringen op te halen aan de Haagse cabaretier en schrijver. Het geboortehuis van de 79-jarige Van Kooten stond in dezelfde buurt als waar de muurtekst komt; hij groeide op in de Vreeswijkstraat.