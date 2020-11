Koos (65) is al helemaal in de kerstsferen

De goedheiligman is pas tien hele dagen in het land en december moet nog gaan beginnen. Geen punt vindt de 65 jarige Koos die al sinds het begin van november helemaal in de kerstsferen is. De Hagenees heeft zijn gehele woonkamer omgebouwd tot kerstdorp.

‘Een kerstdorp is eigenlijk pas af als je het gaat afbreken. Je bent constant aan het denken: waar kan er nog wat bij of kan er nog wat anders’ vertelt Koos lachend over het opzetten van een kerstdorp. ‘Vroeger begon ik zelfs wel is in september. Dan lag ik op het strand al na te denken wat ik met m’n dorp wilde doen. Maar ik woon nu in een kleiner huis dus heb ik minder tijd nodig’.

‘Het zijn donkere dagen, zeker nu met corona. Mensen kunnen wel wat extra gezelligheid gebruiken denk ik dus wat is er gezellig? Een kerstdorp!’ vertelt Koos als we aan hem vragen of het niet wat vroeg is voor een kersthuis. ‘Ik ben ieder jaar weer enthousiast als ik het opbouw. Ik ben trots, zeker omdat ik alleenstaand ben dat ik dan toch nog lekker bezig ben’ aldus Koos.