Nog eens zeven gestolen grafmonumenten terug naar nabestaanden, nog 28 over

Na een oproep in het opsporingsprogramma Team West heeft de Haagse politie nog eens zeven grafmonumenten terug kunnen geven aan nabestaanden van overleden mensen. De beelden waren afgelopen zomer gestolen vanaf verschillende begraafplaatsen. In Team West gaf de politie vorige week al een aantal beelden terug en werden foto’s van een grote hoeveelheid gevonden beelden getoond.

Toen bleek dat er veel beelden werden gestolen vanaf begraafplaatsen, startte de politie een onderzoek. De ontknoping kwam op naam van agente Chantal van politiebureau Loosduinen, die op een zaterdag urenlang heeft gepost in de buurt van een begraafplaats. ‘Ik zag de verdachte fietsen’, vertelt ze. ‘Dus ik ben er achteraan gegaan. Uiteindelijk hebben collega’s hem staande gehouden en is hij aangehouden. Toen is het balletje gaan rollen.’

De woonkamer van de Hagenaar bleek vol te staan met gestolen beelden. Alles is meegenomen naar het politiebureau. Vervolgens is onderzocht van wie de spullen zijn. Aan de hand van aangiftes konden in eerste instantie nabestaanden van zes overleden personen blij worden gemaakt met het beeld dat op het graf thuishoorde. ‘Dat we dat ooit nog terug zouden zien’, ‘Wat een cadeau’ en ‘Ik ben zo blij’, waren veelgehoorde reacties.

Team West sprak vorige week met deze mensen:

Nog veel beelden over

Omdat de politie nog ruim dertig grafmonumenten niet aan een aangifte kon koppelen, toonde Team West foto’s van de spullen. Afgelopen week zijn hierdoor zeven beelden teruggegeven. ‘Een prachtig resultaat’, noemt een politiewoordvoerder het. Alle overige beelden zijn hier te vinden. Wie iets herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.