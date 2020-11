OMT adviseert coronamaatregelen in december niet te versoepelen

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie voor alle scholieren onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen.

Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de coronacijfers er niet goed uitzien en dat daardoor meer vrijheid rond de feestdagen “lastig” is. De snelle daling van de coronacijfers is inmiddels afgevlakt. “Dit is niet hoe je het wilt hebben”, aldus Rutte vrijdag.