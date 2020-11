Coronasneltest bij De Boterwaag in trek bij ondernemers en reizigers

Popfestival Hipfest: livestream en beperkt toegankelijk voor publiek

Scheveningen is dit weekend opnieuw het toneel van het gratis popfestival Hipfest. Door de coronamaatregelen is er slechts beperkt ruimte (voor 30 personen) om bij de optredens aanwezig te zijn, kaarten daarvoor zijn nagenoeg uitverkocht. Toch hoef je niet iets van het festival te missen, op vrijdag en zaterdag is er ook een livestream beschikbaar op de Facebookpagnia van Hipfest.

Op vrijdagavond wordt er opgetreden door zangeres Josephine van Schaik, TESSEL en Tousch, zaterdagavond staan Bongloard, 45ACIDBABIES en De Kraaien op het programma. De zaterdagmiddag is ingeruimd voor het Hipfest Talent Stage waarbij showcases te zien zijn van talentvolle jonge bands zoals Sunny Rays en Valentijn Twisk.

Alle optredens, workshops en masterclasses vinden plaats in Concertzaal Saturnus. Doorgaans vindt het gratis popfestival plaats op verschillende plekken in de Keizerstraat op Scheveningen.