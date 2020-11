Stijging in aantal coronagevallen: 151 nieuwe besmettingen in Den Haag

Burgemeester ontvangt kindertekeningen voor Sinterklaas

Meer in

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft woensdagmiddag op het stadhuis een groep kinderen ontvangen, de kinderen kwamen naar de burgemeester om tekeningen te overhandigen die bedoeld zijn voor Sinterklaas.

In het Sinterklaasjournaal werd de oproep gedaan om tekeningen bij de eigen burgemeester in te leveren, deze zorgt er dan weer voor dat de tekeningen bij de Sint komen. Sinterklaas werkt dit jaar thuis op het Grote Pietenhuis, daarom is de hulp van de burgemeester gevraagd bij het ontvangen van de tekeningen.