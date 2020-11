Heilige Familiekerk wordt rood verlicht: “Godsdienstvrijheid is een mensenrecht”

Celstraf voor relschopper demonstratie Viruswaarheid op Malieveld

Hagenaar Gregor K. heeft een gevangenisstraf van drie maanden gekregen, waarvan een maand voorwaardelijk, omdat hij een vrouwelijke ME’er een karatetrap heeft gegeven. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het voorval gebeurde tijdens een verboden demonstratie van Viruswaarheid op het Malieveld op 21 juni.

De Poolse man is een van de dertien verdachten die woensdag en donderdag voor de politierechter in Den Haag staan. Zij moeten zich hier verantwoorden voor de rellen die rond het Malieveld en in het centrum van Den Haag plaatsvonden.

De demonstratie van Viruswaanzin, inmiddels Viruswaarheid, was door burgemeester Johan Remkes verboden. Toch kwamen er honderden mensen naar het Malieveld. Demonstranten trokken na de demonstratie richting het Centraal Station. Hierbij gooiden ze stenen en rookbommen naar de politie. De politie moest waterkanonnen inzetten om de situatie onder controle te krijgen en arresteerde die dag in totaal 425 mensen.

Volstrekt ontoelaatbaar

‘Dit zijn geen demonstranten, maar geweldschoppers’, zo betoogde de officier van justitie, die tegen de Poolse Hagenaar een gevangenisstraf van vijf maanden eiste, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter noemde het geweld in zijn vonnis ‘volstrekt ontoelaatbaar’, en zei dat ‘de politie ongehinderd moet kunnen werken’. Wel gaf hij de verdachte een iets lagere straf dan geëist.