DENK Den Haag blijft strijden tegen wegafsluitingen en gaat enquêteren

De lokale afdeling van DENK in Den Haag blijft strijden tegen de wegafsluitingen in de Haagse Stationsbuurt en de Schilderswijk, ze maakt vandaag bekend een enquête te willen houden onder bewoners. Met de enquête wil men peilen hoe nu gedacht wordt over de wegafsluitingen.

DENK stelt dat bewoners en ondernemers in de omgeving “dagelijks grote last van de wegafsluitingen ondervinden”, daarom kondigt ze nu aan met een vragenlijst langs de deuren te gaan in de Schilderswijk en verwacht begin volgend jaar de resultaten te kunnen protesteren. Ze hoopt dat met afdoende bezwaren de wethouder alsnog te bewegen is om de afsluitingen terug te draaien.

In juli en oktober werd er onder aanvoering van DENK Den Haag, Islam Democraten en Hart voor Den Haag/ Groep de Mos geprotesteerd tegen de wegafsluitingen in de Haagse Stationsbuurt en de Schilderswijk. Bij het laatste protest was een twintigtal mensen aanwezig voor het stadhuis.