Geen vreugdevuur tijdens jaarwisseling: “Teleurstelling bij iedereen”

“Aan de ene kant zagen we het wel een beetje aankomen. We hadden wel de hoop dat het door kon gaan, dus nu is er toch wel een beetje teleurstelling bij iedereen”, zegt Richard van der Harst van Vreugdevuur Scheveningen in reactie op het besluit van het stadsbestuur om geen vreugdevuren toe te staan bij de komende jaarwisseling. “We hadden allemaal opties: er was iemand bezig om sneltesten voor elkaar te krijgen, we hadden mondkapjes laten maken van het vreugdevuur, de afstand, de desinfectiegel waren we mee bezig. We waren met van alles bezig om het evenement veilig door te kunnen laten gaan.”

Dinsdagavond kregen de bouwers van vreugdevuren in Laak, Escamp, Scheveningen en Duindorp van burgemeester Jan van Zanen te horen dat de vuurstapels niet zijn toegestaan bij de komende jaarwisseling. “Hij heeft aan het einde gesproken: gebruik je gezond verstand bij de jaarwisseling. Ik vraag me meer af of de overheid zelf het gezonde verstand gebruikt, want ja, denk eens na over de gevolgen… Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan maak ik me zorgen”, zegt Van der Harst in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Ik maak me redelijke zorgen. Het is corona, dus mensen zullen het ergens wel snappen, maar het is wel het tweede jaar achter elkaar. Het is toch onze traditie die we in ere willen houden.”

‘Spelen met vuur’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is niet te spreken over het besluit om geen vergunning te verlenen voor de vreugdevuren. De partij noemt het besluit spelen met vuur. “Dit is vragen om problemen, hoe vervelend het ook is om dit te benoemen”, zegt raadslid Arjen Dubbelaar. “De zorgen van het stadsbestuur over de toestroom van publiek bij de vuren is moeilijk te rijmen met de lange rijen voor de IKEA of de bouwmarkten. De vreugdevuren zorgen juist voor rust in de woonwijken. Juist op het strand had men kunnen experimenteren met een beperkt evenement in de buitenlucht, desnoods alleen met jongeren. Zelfs afstand houden is te regelen”, aldus het raadslid. Hart voor Den Haag wil dat de vuren in aangepaste vorm toch door kunnen gaan.

Begrip bij VVD, HSP en PvdD

Andere partijen hebben begrip voor het genomen besluit. Frans de Graaf van de VVD: “Jammer, zeker gezien het goede werk dat al was verricht om het veilig door te laten gaan. Hopelijk volgend jaar wel weer!” Robert Barker (Partij voor de Dieren) is niet verrast door het besluit: “Dit zag iedereen aankomen. Tijdens de coronapandemie kan geen groot evenement worden georganiseerd. Wel balen voor de organisatie die er al zo lang mee bezig is.” Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Jammer, maar helaas. Verstandig en begrijpelijk besluit. Goed dat de burgemeester eerst met de bouwers heeft gesproken hierover.”

Vonkenregen 2018

Het is het tweede jaar dat er geen vreugdevuren zijn toegestaan met de jaarwisseling. Vorig jaar gingen ze niet door omdat de bouwers niet aan de gemeentelijke eisen konden voldoen. Den Haag had toen strenge voorwaarden gesteld, na de vonkenregen op Scheveningen tijdens de oudejaarsnacht van 2018. “Dat is twee jaar geleden dat willen we achter ons laten. De pers haalt dat elke keer aan: kap er mee. Er worden elke keer oude koeien uit de sloot gehaald, dan kunnen we bezig blijven”, zegt Van der Harst stellig.

“We willen vooruit, we willen niet meer terugkijken. Het is gebeurd. We zijn met Vreugdevuur Scheveningen bij een vergadering geweest van de bewonersorganisatie op Scheveningen. Daar is een stemming geweest waaruit bleek dat ze willen dat de vreugdevuren doorgaan. We hadden dit jaar heel veel leuke activiteiten op de planning. Ook voor de buurtbewoners… Laten we alsjeblieft met zijn allen 2018 achter ons laten. Het is gebeurd, heel vervelend. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar we willen vooruitkijken.”

Saamhorigheid

Van der Harst zegt in Haags Bakkie op Den Haag FM dat het bouwen van een vreugdevuur met een club mensen meer is dan alleen een vuurstapel tijdens de jaarwisseling: “Het is gewoon de saamhorigheid bij elkaar. Iedereen denkt dat het alleen maar draait om het vreugdevuur, maar mensen hebben geen idee wat er achter het vreugdevuur speelt”, zegt Van der Harst. “In het begin van de coronacrisis zijn we vanuit het Vreugdevuur Scheveningen langs alle bejaardentehuizen op Scheveningen gegaan. We hebben overal muziek gedraaid. We hebben een veiling dit jaar georganiseerd.” Door corona heeft de groep bouwers dit jaar al meer moeten missen: “Normaal hebben we met zijn allen een feest, we zouden gaan paintballen met zijn allen. Dat hebben we moeten cancelen. Het is veel meer dan alleen het vreugdevuur.”

Van der Harst weet nog niet hoe hij de feestdagen door gaat komen, nu er niet gebouwd mag worden. “Ik zou het niet weten. Ik zit straks thuis en ik wil het strand op. Ik heb vrienden maar een bericht gestuurd om oud en nieuw het bij mij te vieren. Ik zie nog wel mogelijkheden om het door te laten gaan, maar de burgemeester zegt helaas: ‘Ik zie ze niet’.”

“Zonde, ik was er elk jaar bij”

Alexander Serban van Popagenda Scheveningen vindt het begrijpelijk, maar ook zonde dat er geen vreugdevuur mag zijn. De traditie is wat hem betreft iets wat echt hoort bij Scheveningen. “Ik vind het gewoon supergaaf dat het gebeurt. Het gevoel is niet te beschrijven, zij hebben zo’n saamhorigheid om dat te bereiken, dat is super.” Ook Den Haag FM-collega én Scheveninger Pim Markering had graag weer een veilig vreugdevuur gezien met de jaarwisseling: “Ik zou het heel graag wel door zien gaan. Op een veilige manier. Dat willen we allemaal.”

“Eigenlijk echt absurd”

Nachtburgemeester Pat Smith is niet verrast dat het vreugdevuur niet door kan gaan. “Ik had wel de hoop dat het door zou gaan, maar de verwachting was kleiner dan de hoop. Ik vind het eigenlijk echt absurd, maar het moet om het virus in te dammen.” Nachtburgemeester in ruste René Bom: “Ik schrok er wel van, maar ook weer niet.” Smith: “Ik vind het wel scheef: je kan wel gewoon naar de IKEA en het pretpark. Daar zijn duizenden mensen. Die staan niet op het strand pallets te stapelen.” Bom: “Die pallets doorgeven is ook anderhalve meter.” Smith tegen Bom: “Het is wat je zegt: krom.”