Stijging in aantal coronagevallen: 151 nieuwe besmettingen in Den Haag

Glazenwasser korte tijd vast op 55 meter hoogte

Een glazenwasser, die aan het werk was bij een hoog gebouw aan de Van Maanenkade in Den Haag, kon even geen kant meer op. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het bakje waar vanuit hij de ramen lapt, ging niet meer omhoog of omlaag. De man kon uiteindelijk via het venster van een woning veilig naar binnen worden gehaald.

Eén van de drie kabels waaraan het bakje van de glazenwasser vast zit, raakte verstrikt in de katrol. Hierdoor kwam het bakje scheef te hangen. De wind zorgde er voor dat het bakje onstabiel werd.

Het gebouw waar het tafereel zich afspeelde, staat tegenover ‘het Strijkijzer’ op het Rijswijkseplein. Het bakje kwam vast te staan op 55 meter hoogte, tussen de achttiende en negentiende verdieping van een twintig verdiepingen tellend gebouw.

Hoogteteam ingezet

De brandweer zette een reddingsactie op touw om de glazenwasser veilig aan de grond te krijgen. Een speciaal ‘hoogteteam’ uit Utrecht werd opgeroepen, maar kon weer worden afgebeld, omdat de oplossing snel werd gevonden.

De glazenwasser is door de brandweer via een raam van het gebouw gered. Eenmaal op de grond maakte de glazenwasser een rustige indruk, aldus de woordvoerder van de brandweer.

Foto: Regio 15