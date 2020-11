Groep de Mos botst met Haagse raad over steun ijshockeyclub Hijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is in aanvaring gekomen met de rest van de Haagse gemeenteraad over de financiële steun aan ijshockeyclub Hijs Hokij. Dat meldt mediapartner Omroep West.Volgens de partij staat de ijsclub door de coronamaatregelen op omvallen en zou de gemeente moeten bijspringen. Maar andere partijen zeggen dat de inspanningen van Hart voor Den Haag vooral bedoeld zijn om partijsponsor De Uithof financieel te helpen.

IJshockeyclub Hijs Hokij staat er financieel niet best voor. Door de coronamaatregelen zijn er geen wedstrijden en dus geen inkomsten. ‘Hierdoor loopt de tweede topsportclub van Den Haag serieus gevaar’, zei raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad. Ze vindt dat de gemeente de sportvereniging moet helpen.

Maar andere partijen zijn niet overtuigd van de goede bedoelingen van Hart voor Den Haag. Hijs is namelijk huurder van ijsbaan De Uithof, en De Uithof is donateur van Hart voor Den Haag. ‘Als de gemeente financieel bijspringt, komt dat ten goede aan de verhuurder en dat is de sponsor van Groep de Mos’, zei Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ‘Dat is op z’n minst opzienbarend.’

Huurverhoging

Volgens D66 speelt de huurverhoging die De Uithof een jaar geleden heeft doorgevoerd een rol bij de problemen waar Hijs in terecht is gekomen. Het zou gaan om een verhoging van veertig procent. ‘Zullen de financiële problemen niet ook te maken hebben met deze huurverhoging?’, opperde D66-raadslid Birgül Özmen. ‘Iedereen draagt Hijs een warm hart toe, maar u bent volksvertegenwoordiger en geen cheerleader van Hijs. U schiet tekort als volksvertegenwoordiger’, zei ze richting Davituliani.

PvdA-raadslid Bülent Aydin vroeg aan Davituliani of een verlaging van de huur onderdeel zou kunnen zijn van de oplossing, maar daar wilde ze niet op antwoorden. Aydin: ‘Hieruit trek ik de conclusie dat u niet heeft nagedacht over de oplossing.’

Non-argument

‘De interrupties in deze raad zijn tenenkrommend’, reageerde Davituliani. ‘De apathische houding ten opzichte van deze fantastische club is stuitend. Hijs is de best presterende club van Nederland en heeft een acuut probleem. Ondertussen blijft de wethouder vasthouden aan het non-argument dat de gemeente de club niet wil steunen, omdat Hijs huurt van een particulier. Maar er is in Den Haag helemaal geen gemeentelijke ijsbaan en er is voor Hijs dus geen alternatief.’

Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) heeft de gemeente goed contact met alle sportverenigingen in Den Haag en dus ook met Hijs. ‘We voeren regelmatig gesprekken met verenigingen, zeker in deze coronatijd’, zei Bredemeijer.

Subsidie

Bovendien heeft het college ruim een jaar geleden Hijs financieel gesteund. Dat was nog onder verantwoordelijkheid van toenmalig wethouder Richard de Mos. Uit het subsidieregister van de gemeente Den Haag blijkt dat het gaat om een bedrag van 28.333 euro.

‘We hebben ruim een jaar geleden Hijs een financiële bijdrage gegeven toen de club geconfronteerd werd met een fikse huurverhoging’, zei Bredemeijer. ‘Toen is met de club expliciet afgesproken dat we gezamenlijk zouden werken aan een plan om de vereniging financieel weer gezond te maken. Daar werken we nu aan. We hebben hulp aangeboden en een professioneel bedrijf ingeschakeld die in de boeken van Hijs kan kijken en helpt om de probleem op te lossen. Laten we dit onderzoek afwachten.’ Daar lijkt een meerderheid van de gemeenteraad zich achter te scharen.

Foto: Dennis Kranenburg