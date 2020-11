“Ik zei altijd: ik heb een feestje in mijn tuin en dat was altijd Parkpop”

Haagse gebouwen kleuren oranje in strijd tegen geweld tegen vrouwen

In Den Haag zijn vandaag het stadhuis, het stadsdeelkantoor in Escamp, de Centrale Bibliotheek, het Provinciehuis, de Grote Marktstraat, het PAARD en het Koorenhuis oranje verlicht. Het verlichten van de gebouwen is onderdeel van de actie Orange the World waarmee internationaal campagne wordt gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Woensdag is het de door de VN uitgeroepen Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Tot 10 december doen meer dan honderd landen mee aan de campagne Orange the World.

“Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem en taboe”, zegt wethouder Bert van Alphen. “Vrouwen die met geweld te maken krijgen doen hiervan niet altijd aangifte of melding vanwege schaamte of bang te zijn niet serieus genomen te worden. Geweld tegen vrouwen en meisjes, in welke vorm dan ook, mogen wij niet negeren en moet stoppen. Te veel mensen worden erdoor geraakt.”

“Elke vrouw moet zich overal veilig kunnen voelen, zowel ’s nachts als overdag. Onafhankelijk van haar kleding of afkomst. Helaas is dit niet altijd het geval. Straatintimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat wereldwijd speelt – ook in Den Haag”, zegt burgemeester Jan van Zanen. De burgemeester ondertekent vandaag het UN manifest Safe Streets, dat roept overheden op om straatintimidatie aan te pakken. De gemeente Den Haag zal dit jaar nog een bewonersonderzoek doen naar straatintimidatie.

De organisatie van Orange the World heeft ook een online petitie gestart, daarin wordt de regering opgeroepen om melden van geweld makkelijker en toegankelijker te maken.

‘Kleur staat voor zonsopgang’

Oranje is de kleur van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur staat voor een zonsopgang; de dagenraad in een toekomst zonder geweld. “Met de kleur oranje vieren we tijdens de Orange the World campagne een toekomst zonder geweld, die mogelijk is als we ons allemaal samen inspannen.”