Hagenaar (52) mag Russische ambassadeur ‘ook geen aardige’ brieven meer schrijven

Een 52-jarige Hagenaar mag geen brieven meer schrijven aan de Russische ambassadeur. Ook geen aardige brieven. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten, schrijft mediapartner Omroep West. De man is tot een maand voorwaardelijke cel veroordeeld en hij moet zich laten behandelen in een gerechtelijke polikliniek, omdat hij een dreigbrief schreef aan de ambassadeur. De Hagenaar mag zich ook niet meer vertonen bij de ambassade.

De man heeft een psychische stoornis. Hij meent dat de Russische geheime dienst een aanslag op hem wilde plegen bij een verkeersongeluk in de Groot Hertoginnelaan. Ook meende hij dat zijn zoon en hijzelf al een tijd worden belaagd door de Russen.

Daarop schreef hij in mei 2019 de dreigbrief naar de Russische ambassadeur, met afschriften naar radio Veronica en de Europese Commissie. De man sprak daarin van ‘wraak’ en verwees naar het doodschieten van de Russische ambassadeur in Turkije en het vergiftigen van andere diplomaten. ‘U heeft daar niet van geleerd. Als er iets gebeurt met mijn zoon, bent u in gevaar’, luidde de tekst.

Psychiatrie

De Hagenaar heeft een geschiedenis in de psychiatrie, hij lijdt aan meerdere aandoeningen. Tijdens het schrijven van de dreigbrief zou hij ‘paranoïde psychotisch’ zijn geweest. Hij was destijds ‘sterk verminderd toerekeningsvatbaar’. Hij had verzaakt voldoende medicijnen in te nemen.

Een werkstraf van dertig uur, zoals door het OM naast de behandeling en een maand voorwaardelijke celstraf was geëist, acht de rechtbank ‘niet wenselijk vanwege de psychische problematiek en de belastbaarheid van de verdachte’. De Hagenaar zou inmiddels wel weer zijn medicijnen innemen. Zijn vrouw ziet daar nu op toe.