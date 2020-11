Heilige Familiekerk wordt rood verlicht: “Godsdienstvrijheid is een mensenrecht”

De rooms-katholieke Heilige Familiekerk in Den Haag zal woensdag rood verlicht worden. De kerk aan het Kamperfoelieplein is een van de 116 kerken in Nederland die mee zal doen aan de wereldwijde actie ‘Red Wednesday‘ van Kerk in Nood. Met het rood verlichten van de kerken wordt aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen in het bijzonder.

Bij de actie werden vorig jaar in Nederland 47 kerken rood verlicht, nu is er sprake van een verdubbeling van dat aantal. “Het laat zien dat een toenemend aantal gelovigen in Nederland zich zorgen maakt over wat we wereldwijd zien: een stijging van het aantal mensen dat gediscrimineerd, vervolgd en gevangen wordt gehouden om hun geloof”, legt Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland, uit.

“Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.”

