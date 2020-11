“Iedereen verdient een mooi Sinterklaasfeest met een cadeautje”

Met nog iets meer dan een week te gaan tot aan het Sinterklaasfeest op 5 december zijn ook het CDA en de PvdA in Den Haag aan het inzamelen voor de stichting Sintvoorieder1, zij zamelt al ruim 10 jaar cadeaus in om kinderen die in (verborgen) armoede leven een cadeau met Sinterklaas te kunnen geven.

“Iedereen verdient een mooi Sinterklaasfeest met een cadeautje. Help jij ook mee om deze kinderen blij te maken?”, zo luidt de oproep van CDA-fractievertegenwoordiger Astrid Frey. Een cadeau brengen bij het CDA kan tot en met 2 december bij wijkberaad Houtwijk, Stichting Amadeus of het CDA partijbureau aan het Buitenom.

Ook de PvdA in Den Haag is een inzameling gestart, op sociale media deelt de partij een Tikkie waar naar eigen zin een bedrag kan worden gedoneerd. “Doneer een bedrag voor een cadeau via deze link, dan brengen wij cadeautjes langs”, zo valt te lezen.

Naast deze partijen is ook de SP aan het inzamelen, zij doet dat voor de voedselbank in Laak. GroenLinks Den Haag is een inzamelingsactie gestart waarmee ze kinderfietsen wil gaan aanschaffen die bedoeld zijn voor Buurtcentrum de Paardenberg in Transvaal.