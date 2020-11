“Ik zei altijd: ik heb een feestje in mijn tuin en dat was altijd Parkpop”

De aangekondigde verhuizing van Parkpop naar het Malieveld roept vragen op en maakt emoties los, dat blijkt uit reacties die volgen op het besluit om het festival na 40 jaar te verhuizen naar het Malieveld. Organisator Guus Dutrieux van Ducos Promotions sprak van een moeilijk, maar noodzakelijk besluit: “Ik zie mijzelf nog in 1980 rondlopen in het Zuiderpark en in 1981 de eerste editie. Ik bedoel, ik kan met mijn ogen dicht naar het park toe. Dus voor mijn gevoel hoort daar Parkpop ook thuis. Maar de laatste jaren zien we toch dat het een stap nodig heeft om zich nationaal te positioneren.”

“Ik werd er niet gelijk enthousiast van. Het is toch raar dat een traditie, dat al zo lang daar is, verhuist naar een ander veld”, zegt de Haagse nachtburgemeester Pat Smith in Haags Bakkie op Den Haag FM. “Ik zei altijd: ik heb een feestje in mijn tuin en dat was altijd Parkpop”, vult mister Parkpop, René Bom, aan. “Parkpop hoort op het Zuiderpark.” Toch zegt Bom wel te snappen waarom het festival naar het Malieveld verhuist: “Omdat de bereikbaarheid makkelijker is voor iedereen, en ze willen het landelijk beschikbaar houden.”

“Ik opende Facebook en daar stond het bericht (van de verhuizing, red). Dat riep bij mij wel wat vragen op: Waarom dan? en hoe ga je de talentontwikkeling stoppen in het festival? Ik vraag me af wat het wordt”, zegt Smith. Daarbij komt de vraag bij Smith op of de verhuizing gevolgen heeft voor het aantal bezoekers van het festival: “Normaal komen er 300.000 mensen, nu kunnen er 75.000 mensen op het Malieveld.”

Bom onderschrijft de woorden van organisator Guus Dutrieux, hij wist te vertellen dat bezoekers niet allemaal tegelijkertijd komen en dat men hetzelfde aantal bezoekers aankan op het Malieveld. “Het zijn piekmomenten dat het druk is”, aldus Bom. Smith vreest dat de verhuizing van het festival kan betekenen dat het in de toekomst een betaald festival wordt, Bom deelt die verwachting niet.

‘Niet doen!!!’

Stadsdichter Victor Meijer laat op Facebook weten niet onverdeeld enthousiast over de verhuizing van het festival: “Ik ben onderweg naar het malieveld om daar te demonstreren dat ik/we Parkpop daar niet willen.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Parkpop, het oudste gratis popfestival in volkspark het Zuiderpark verplaatsen naar het Malieveld waar minder mensen en minder podia terecht kunnen??? Niet doen!!!” Zijn collega-raadslid Peter Bos zegt vragen te stellen over de geplande verhuizing: “We gaan schriftelijke vragen indienen. Gemeente akkoord? Blijft het gratis? Genoeg ruimte? Overlast omgeving? Maar vooral: Niet doen!!!!!”

‘Wat een afgang’

Ook in de reacties op de Facebookpagina van Den Haag FM wordt er niet met enthousiasme gereageerd op de aangekondigde verhuizing. “Wat een afgang zeg, alle tradities gaan naar de klote! Ken je ook meteen de naam veranderen in Veldpop”, zegt Michael. Brenda: “Bevrijdingsfestival is al op het Malieveld. Heeft een hele andere sfeer dan Parkpop. Beiden leuk/gezellig maar anders. ‘Moet’ gescheiden blijven.”

‘Hele goeie move’

Anderen vinden de verplaatsing van het festival een minder groot probleem, zoals Mo: “Ze doen maar: was toch niet meer leuk, en veel te duur.” Sarmila: “Beter, geen herrie meer. Opgeruimd staat netjes.” Jochem Cats blijkt onverdeeld enthousiast over de verhuizing: “Hele goeie move. Dat geduw en getrek altijd met vervoer, veiligheid etc. Lekker save op het Malieveld direct naast CS. Ook stukken beter voor de Haagse binnenstad. Lekker shoppen, slapen, dansen! Helemaal top!”