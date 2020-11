Man (28) vast vanwege woningbrand in Den Haag

Kerstgift van 750 euro voor slachtoffers van toeslagenaffaire

Meer in

Ruim 8600 ouders die vermoedelijk slachtoffer werden in de affaire met de kinderopvangtoeslag hebben inmiddels 750 euro ontvangen. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen woensdag bekendgemaakt. Ook het Haagse slachtoffer Janet Ramesar heeft de gift inmiddels mogen ontvangen.

“Beste ouders, het is een vergoeding voor het lange wachten”, zegt Van Huffelen in een video op Twitter. ” heb goed overleg met bewindvoerders en schuldhulpverleners. Zij hebben hun achterban opgeroepen in de geest van de regeling te handelen. Ik bedoel daarmee dat dit geld naar de ouders moet en niet naar eventuele schuldeisers.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Begin deze maand meldde ik dat ouders een vergoeding voor het wachten krijgen. Ik ben blij dat 8600 van hen die inmiddels hebben ontvangen. pic.twitter.com/YTbsf4HF8s — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) November 25, 2020

Nog niet alle ouders hebben de kerstgift mogen ontvangen, dit komt omdat niet van iedereen het rekeningnummer bekend is. De eenmalige uitkering was een idee van de SP, als geste richting de ouders voor de feestdagen. Tegelijkertijd steunt die partij ook een inzamelingsactie bedoeld voor slachtoffers van de toeslagenaffaire.