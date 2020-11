Man (28) vast vanwege woningbrand in Den Haag

Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in verband met de brand die dinsdag woedde in een woning aan de Uddelstraat in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man wordt ervan verdacht de brand te hebben gesticht.

Rond 8.30 uur dinsdagochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat er brand was in de portiekwoning. Na het openbreken van de voordeur kon de brandweer de brand snel blussen. Vanwege de brand werden meerdere woningen in de omgeving ontruimd. Er raakte niemand gewond.

Wel werden twee mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden het benauwd vanwege de rook. De woning waar de brand uitbrak, is afgesloten voor onderzoek.