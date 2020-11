Stadsbestuur vraagt om selfies voor eregalerij van zorgmedewerkers

Het Haagse stadsbestuur roept zorgmedewerkers die wonen of werken in Den Haag op om een foto van zichzelf in te sturen, de foto’s zijn bedoeld om een eregalerij te maken voor en van de zorgmedewerkers. De verzamelde foto’s van zorgmedewerkers worden op een aantal pagina’s gepubliceerd in een speciale editie van de Stadskrant die op 23 december uit zal komen.

Wethouder Kavita Parbhudayal: “Jullie doen fantastisch werk! Nauwelijks bijgekomen van de eerste coronagolf, gingen jullie alweer vol aan de bak voor de tweede. Dagelijks maken jullie mensen beter en helpen jullie leed te verzachten. Wij realiseren ons hoe zwaar dat moet zijn, vooral in een stad die is getroffen door een groot aantal besmettingen. Van ziekenhuis tot verpleeghuis en zorg aan huis: vanuit een hart voor de medemens zetten jullie door. Jullie verdienen het dan ook om te worden ingelijst. Allemaal. Ieder afzonderlijk.”

De oproep voor het insturen van foto’s is vanaf vandaag te zien op sociale media, ook op andere manieren zal de actie gepromoot worden. Een foto insturen kan naar selfie@denhaag.nl.