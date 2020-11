Stijging in aantal coronagevallen: 151 nieuwe besmettingen in Den Haag

Voor de tweede dag op rij is er geen daling zichtbaar in het aantal nieuw gemelde positieve testen. In de afgelopen 24 uur zijn er 151 gemelde coronabesmettingen bijgekomen. Dinsdag was er sprake van 127 nieuwe meldingen, op maandag kwamen er 116 meldingen bij. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen dinsdag- en woensdagochtend kwamen er in Den Haag vijf nieuw gemelde ziekenhuisopnames bij en er is sprake van twee nieuw gemelde overlijdens.

Landelijk is er vandaag ook sprake van een stijging in het aantal coronabesmettingen. In het afgelopen etmaal zijn er 4947 nieuwe coronagevallen bijgekomen, dat zijn er 977 meer dan dinsdag.

Het RIVM waarschuwde dinsdag dat het aantal coronagevallen nog wel daalt, maar de afname stagneert. In de afgelopen zeven dagen kwamen er ruim 37.200 meldingen van positieve coronatests binnen bij het instituut, iets meer dan de week ervoor. Toen ging het om ruim 36.800 nieuwe gevallen.

‘Onaanvaardbaar hoog niveau’

Het aantal coronabesmettingen bevindt zich op dit moment nog altijd op een “onaanvaardbaar hoog niveau”. Dat zei Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg en lid van het Red Team – dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronacrisis – woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

Wat volgens hem zou kunnen helpen, is om het fysieke onderwijs twee weken voor het begin van de kerstvakantie te vervangen door online onderwijs. “In scholen zitten dertig kinderen acht uur per dag dicht op elkaar, in een nauwe ruimte. Als daar een besmet kind tussen zit dat andere kinderen besmet die het vervolgens meenemen naar huis, naar ouders en grootouders, houd je de besmettingsketen in stand. Door twee weken voor de kerstvakantie online onderwijs te geven zou het reproductiegetal – nu boven de 1,0 – teruggebracht kunnen worden tot 0,8 of 0,7. Zo kun je het aantal besmettingen veel drastischer omlaag brengen.”