Veiligheidsregio: ‘Carbidschieten geen alternatief voor afsteken van vuurwerk’

Er komt in de regio Haaglanden geen ruimte voor nieuwe initiatieven om tijdens de komende jaarwisseling te gaan carbidschieten. Dat laat de Veiligheidsregio Haaglanden woensdagmiddag weten. Ze benadrukt dat carbidschieten geen alternatief is voor het afsteken van vuurwerk tijdens komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat burgemeester Jan van Zanen voornemens was om carbidschieten in Den Haag te verbieden.

Volgens de Veiligheidsregio is de druk op de zorg door het grote aantal coronapatiënten nog altijd hoog. Wanneer onervaren mensen met carbid aan de slag gaan acht ze de kans groot dat dit leidt tot verwondingen. “Carbidschieten in stedelijk of dichtbevolkt gebied is onverantwoord en gevaarlijk.”

Enkel in gemeenten in de regio Haaglanden waar het carbidschieten een traditie is zal het ook dit jaar weer zijn toegestaan.