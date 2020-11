VVD wil betere schuldenaanpak: betrek het eigen netwerk en voorlichting op alle scholen

Als het aan de Haagse VVD ligt gaan mensen met schulden hun eigen netwerk meer betrekken bij de aanpak van schulden. VVD-raadslid Judith Oudshoorn wil dat het stadsbestuur in kaart brengt welke obstakels er zijn om het eigen netwerk om hulp te vragen. “Het uiteindelijke doel is wat mij betreft om begeleiding op te zetten vanuit het eigen netwerk. Het is toch ook veel fijner als iemand die dichtbij staat je helpt met je geldzaken in plaats van iemand van de gemeente?” De gemeenteraad spreekt vandaag over de schuldenaanpak.

Uiteindelijk zou het netwerk van schuldhulpverlening beter moeten aansluiten op het eigen netwerk, vindt Oudshoorn. “We zien dat iemand met schulden gemiddeld pas na vijf jaar aan de bel trekt en dat de schulden dan vaak al flink zijn opgelopen. Mensen die dichtbij je staan vertellen dat je geldproblemen hebt, kan echter vaak een flinke drempel zijn. Mensen schamen zich, het is een taboe.”

Voor de schuldhulpaanpak vindt Oudshoorn steun bij Martin Wörsdörfer, haar VVD-collega in de Tweede Kamer. “We zien te vaak dat mensen terugvallen in oude gewoonten, en na enkele jaren weer schulden opbouwen, voornamelijk bij consumptieve kredieten en zorgverzekeringspremies”, zegt Wörsdörfer. “Een terugval is zo ontzettend zonde wanneer mensen hard hebben gewerkt om hun schulden af te lossen.”

Voorlichting jongeren

Ook stellen de liberalen dat er meer voorlichting moet komen gericht op jongeren. Wat Oudshoorn betreft wordt de preventieve schuldenaanpak ingezet op alle middelbare scholen in Den Haag. “Armoede en schulden gaan vaak over van de ene op de andere generatie. Dit kunnen we doorbreken door kinderen/jongeren op jonge leeftijd om te leren gaan met geld.”

Wörsdörfer: “Voorkomen is beter dan genezen en laat preventie daarom de nieuwe standaard zijn. Laat gemeenten daarbij samenwerken met scholen, om zo ook de jongere generatie te bereiken. Ik zie hierbij veel mooie initiatieven, zoals Moneywas en Moneystart, voorbij komen. Zij luisteren naar de jongeren en zetten ervaringsdeskundigen – zelf jongeren – in om weer andere jongeren te bereiken.”