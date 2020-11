Gemeente trekt jaarlijks 400.000 euro uit voor opknappen pleinen

De gemeente trekt vanaf 2020 ieder jaar 400.000 euro uit om pleinen in de stad op te knappen. De gemeente wil de ontmoetingsplaatsen zo wat meer aanzien geven.

De gemeente wil de burgers nauw betrekken bij de pleinenaanpak. ‘Zij weten het beste wat hun buurt nodig heeft’, staat in een verklaring. ‘Levendige en aantrekkelijke pleinen geven kracht aan de buurt. Zo kunnen bewoners, jong en oud, elkaar makkelijk en spontaan ontmoeten’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer in de verklaring.

Volgens Bredemeijer is het de bedoeling dat iedereen zich welkom moet voelen op een plein in de buurt. ‘Dan moet zo’n pleintje er natuurlijk wel verzorgd en uitnodigend bijliggen. Samen met bewoners gaan we aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld met bomen, bankjes en betere bestrating.’

De keuze is dit jaar gevallen op het Kaapseplein, het Slachthuisplein, het Sweelinckplein, de Jan van Riebeekstraat, het Frederik Hendrikplein en de Delftselaan.