Groot onderzoek naar straatintimidatie in Den Haag

De gemeente laat een groot onderzoek uitvoeren naar straatintimidatie. In de afgelopen weken kregen ruim 10.000 inwoners een enquête in de bus. De resultaten worden gebruikt om maatregelen te kunnen nemen. Straatintimidatie is ongewenst gedrag in de openbare ruimte waardoor anderen zich onveilig voelen. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De aankondiging van het onderzoek kwam op het moment dat een aantal gebouwen in Den Haag – net als in veel andere steden over de hele wereld – oranje kleurden, als onderdeel van een campagne die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. Vlak voor woensdagvond op de gevel van het stadhuis ook een slogan van de campagne verscheen, tekende de Haagse burgemeester Jan van Zanen een manifest van de Verenigde Naties. Dat stuk, met als naam Safe Streets, roept overheden op straatintimidatie aan te pakken. Van Zanen: ‘Elke vrouw moet zich overal veilig kunnen voelen, zowel ’s nachts als overdag. Onafhankelijk van haar kleding of afkomst. Helaas is dit niet altijd het geval. Straatintimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat wereldwijd speelt – ook in Den Haag.’

Uit onderzoek in een aantal Nederlandse steden blijkt dat meer dan tachtig procent van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. En iedere week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting.

‘Groot probleem en taboe’

In Den Haag is niet eerder onderzoek gedaan naar de aard en omvang van straatintimidatie. Vandaar dat nu in de hele stad vragenlijsten zijn verspreid. De verwachting is dat deze studie eind 2021 klaar is. In ieder geval is al wel duidelijk dat geweld tegen vrouwen een ‘groot probleem en taboe’ is, zegt de Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks).

Volgens hem doen veel vrouwen die met geweld te maken krijgen hiervan niet altijd aangifte of melding vanwege schaamte of omdat ze bang zijn om niet serieus genomen te worden. Van Alphen: ‘Geweld tegen vrouwen en meisjes, in welke vorm dan ook, mogen wij niet negeren en het moet stoppen. Te veel mensen worden erdoor geraakt.’