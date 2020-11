Jacques Nieuwlaat schreef boek over darten tijdens lockdown: de Dikke van Darte

Dartcommentator Jacques Nieuwlaat heeft samen met Koert Westerman in de lockdown ‘De Dikke van Darte’ geschreven, een boek over de geschiedenis van de dartsport. En die geschiedenis gaat hand in hand met de stad Den Haag.

344 pagina’s telt het nieuwe dartboek, dat vol staat met wedstrijden, bekende spelers en ‘Oh-ja-momentjes’, zoals Nieuwlaat ze zelf noemt. ‘Je komt, als je er door heen bladert, heel veel dingen tegen die je herkent.’

De dartcommentator besloot om te gaan schrijven tijdens de lockdown. ‘Netflixen is niet echt mijn ding, dus ben ik op Facebook verhalen gaan schrijven over darten. Koert zag dat en zei: “Hier moet je een boek van maken”‘, legt Nieuwlaat de oorsprong van De Dikke van Darte uit.

Den Haag als onbekende bakermat

Wat weinig mensen weten, is dat de dartsport in Nederland zijn oorsprong kent in Den Haag. Hier kon je, als je een goede antenne had, de BBC vanuit Engeland ontvangen, waar ieder jaar darts werd uitgezonden. Zo kwam de sport langzaam Nederland binnen.

Sindsdien heeft Den Haag aardig wat bekende darters afgeleverd aan de grote wedstrijden, zoals Raymond van Barneveld – die bij iedere bladzijde van het boek een herinnering had – en Bert Vlaardingerbroek. ‘Daar ben ik heel veel mee opgetrokken’, vertelt Jacques Nieuwlaat. ‘Hij was de eerste Nederlander op een WK, maar niemand in Nederland kent hem. Dus hebben we hem een goede plek in het boek gegeven.’

Twee bladzijdes uit het nieuwe boek van Jacques Nieuwlaat.