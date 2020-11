Bijna voetbalde Maradona in Den Haag: ‘Dan had de voetbalwereld er nu heel anders uitgezien’

Kompaan bakt oliebollen mét bier om coronacrisis het hoofd te bieden

De coronacrisis raakt heel veel ondernemers, voornamelijk horecaondernemers. Door de maatregelen zijn de cafés en restaurants voor de tweede keer dit jaar gesloten. De bierbrouwers van Kompaan, aan de Binckhorst, hebben iets bedacht om de crisis het hoofd te bieden: oliebollen mét bier.

De bierfabriek aan de Binckhorst staat alles behalve droog, sinds de deuren van het proeflokaal gesloten zijn. ‘Het is verschrikkelijk vervelend, maar het gaat goed’, vertelt Jasper Langbroek van de bierbrouwerij. ‘We maken ons wel zorgen over wat er aan de hand is.’ Kompaan is voornamelijk afhankelijk van de horeca waar hun bier wordt verkocht, en gesloten horeca betekent dus een lage verkoop. ‘Het moet niet te lang duren.’

Het verschil tussen de eerste de tweede coronagolf is volgens Langbroek het support. ‘We voelen dezelfde support, maar het vertaalt zich niet naar verkopen’, aldus Langbroek. Mensen komen minder bier afhalen, omdat het weer is omgeslagen en ‘lekker in de tuin met een biertje’ er in de wintermaanden niet in zit. Dus riep Kompaan de oliebollendrive-through in het leven.

Bloedbroeder

‘We moeten iets doen om te voorkomen dat we droog vallen en failliet gaan’, verklaart Langbroek de stap naar oliebollenverkoop. Het bier blijft een belangrijke rol spelen: er zit namelijk bier in de oliebollen. ‘Ik zou die met bloedbroeder nemen. Die oliebol heeft een iets donkerdere kleur. Die is vrij hard van smaak’, tipt de bierbrouwer.

Kompaan denkt in deze tijd niet alleen aan zichzelf, maar zamelt ook geld in voor de stichting ALS Nederland. Zes brouwerijen verspreidt door heel het land maken één biertje voor een bierpakket. Kompaan is daar één van. ‘De opbrengst gaat naar de stichting’, aldus Langbroek. Deze speciale biertjes zijn vanaf 2 januari te koop.