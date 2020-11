Raad wil meer aandacht voor sociale woningen op de Binckhorst

De gemeente gaat nog eens praten met de ontwikkelaar van een groot complex op de Binckhorst om te kijken of daar langer dan nu is afgesproken sociale huurwoningen in kunnen blijven. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De bedoeling is dat op de hoek van de Melkwegstraat en de Saturnusstraat ‘Frank is een Binck’ verrijst. Dat bestaat uit een deel van de glazen vleugel van de voormalige jeugdherberg Ockenburg, gecombineerd met twee nieuwe torens. Hierin komen commerciële ruimten en 180 woningen, een derde daarvan is sociale huur. Maar die mogen in principe na 25 jaar worden verkocht. In eerste instantie aan een woningbouwcorporatie, maar als dat niet lukt aan een andere partij.

Een flink deel van de gemeenteraad is niet enthousiast over deze constructie. Partijen als PvdA, GroenLinks, SP en HSP vinden dat er toch al te weinig sociale woningen in Den Haag worden gebouwd. De Binckhorst zou een uitgelezen kans zijn om het gemiddelde wat op te krikken. Door nu de ontwikkelaar de kans te bieden de woningen na 25 jaar te verkopen, bestaat de kans dat er op den duur gewoon weer meer duurdere woningen in het gebied bijkomen, is de redenering.

Onder druk

Vandaar dat de partijen wethouder Anne Mulder (VVD) woensdag tijdens een debat in de raad onder druk zetten om nog eens met Stebru, de ontwikkelaar, te gaan praten om te onderzoeken of dan in ieder geval de termijn kan worden verlengd. In eerste instantie leek de wethouder daarvoor weinig te voelen. De gemeente heeft inmiddels al afspraken gemaakt en hij vindt dat Den Haag ‘een betrouwbare partner’ moet zijn. Mulder waarschuwde verder dat de raad ook niet al te veel moet sleutelen aan dit type contracten. ‘Het risico is dat partijen op een gegeven moment zeggen: het is wel goed met Den Haag, en afhaken.’

Toen de partijen toch bleven aandringen, beloofde Mulder uiteindelijk nog met Stebru te gaan praten en te kijken of de termijn kan worden verlengd. Maar harde garanties over een uitkomst wilde Mulder niet geven. ‘Ik moet de verwachtingen managen.’

Zorgen

Tijdens het debat over de ontwikkelingen op de Binckhorst bleek dat een flink deel van de raad zich ook nog steeds zorgen maakt over de toekomst van het gebied. Veel partijen vrezen dat ‘het rauwe en ruwe’ karakter van de wijk verloren gaat als er straks veel woningen worden gebouwd en ook nog eens de beton- én asfaltcentrale verdwijnen. ‘Het wordt gewoon een tuttige Vinexwijk’, aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

De komende jaren wordt het bedrijventerrein de Binckhorst omgevormd tot een wijk met duizenden woningen. Inmiddels zijn al veel bedrijfspanden gesloopt om ruimte te maken voor onder meer woningen. Recent werd bekend dat de gemeente een akkoord heeft bereikt met de eigenaren over de verhuizing van de asfaltcentrale. Daardoor moeten er op de langere termijn nog meer woningen kunnen worden gebouwd, is de verwachting.

Verloren

Dat leidt bij enkele raadsleden tot sombere gedachten over wat die ontwikkelingen betekenen voor het karakter van het gebied. De industriële omgeving – reden waarom ook veel mensen ervoor kiezen daar te gaan wonen – gaat verloren, is de angst. Vooral Bos van de HSP toonde zich kritisch over de ontwikkelingen en zeker de deal met de eigenaar van de asfaltcentrale. Die krijgt tientallen miljoenen – een precies bedrag is geheim – voor de verhuizing naar elders. ‘Een grof schandaal’, aldus Bos. Ook al omdat volgens hem de gemeente geen eigenaar wordt van de grond. ‘Dit levert niets op.’

Kritiek die niet door iedereen wordt gedeeld. Een aantal partijen is wel blij met de verhuizing. ‘Dat biedt kans om de Binckhorst nog meer om te vormen tot een karakteristiek stadsgebied’, zei Ayse Yilmaz van de VVD. ‘Daar mogen we trots op zijn.’

Geuroverlast

De wethouder vindt het akkoord met de fabriek, waarvoor Den Haag ook nog eens een forse bijdrage krijgt van het Rijk, prima te verdedigen. De fabriek veroorzaakt geuroverlast. Die is straks dus verdwenen. Daardoor kan de stad nog meer bouwen in het gebied dan nu gepland. ‘We hebben het een wachtlijst in Den Haag voor woningen. Hup voort.’

Volgens Mulder maakt het stoppen van de asfaltcentrale uiterlijk op 31 december volgend jaar het mogelijk dat 2400 van de 5000 woningen in het gebied eerder kunnen worden gebouwd dan gedacht. Verder is het de bedoeling dat het terrein van de fabriek zelf nog eens 400 woningen komen. Mulder: ‘Dit is een belangrijke stap voor Den Haag om de Binckhorst verder te ontwikkelen en de woningnood aan te pakken.’