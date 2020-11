Raadspartijen zetten vraagtekens bij verhuizing Parkpop: ‘Ik zie de voordelen niet zo goed’

Een deel van de gemeenteraad heeft zijn twijfels over de verhuizing van Parkpop naar het Malieveld. Op initiatief van Peter Bos van de Haagse Stadspartij hebben diverse partijen schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. ‘Op het Malieveld verliest het festival zijn unieke karakter’, zo vreest Bos volgens mediapartner Omroep West.

De organisatie van Parkpop maakte dinsdag bekend na veertig jaar het Zuiderpark te willen verlaten om terug te keren naar het Malieveld, waar het festival onder de naam Maliepop zijn oorsprong kent. Voor Bos kwam het nieuws als een enorme verrassing. ‘Dit overviel ons wel, ik had de verhuizing niet zien aankomen.’

Het gemeenteraadslid van de Haagse Stadspartij is geen voorstander van de verhuizing. Hij diende daarom samen met Det Regts van de VVD en Bülent Aydin van de PvdA vragen in bij het college van burgemeester en wethouders. ‘Ik zie de voordelen van de verhuizing niet zo goed’, zo legt Bos uit waarom hij de vragen heeft ingediend.

Chillen in het gras

Volgens Bos past het Zuiderpark veel beter bij de grootte van het evenement. ‘Er komen 200.000 mensen naar Parkpop. Op het Malieveld kunnen ongeveer 80.000 bezoekers komen. Dat kan voor problemen zorgen die je in het Zuiderpark niet had. Daar had je door de verschillende velden de ruimte om meerdere podia neer te zetten en konden mensen tussen de optredens door chillen in het gras. Het unieke aan Parkpop was dat Woodstock-achtige gevoel dat je kreeg. Dat was uniek. Op het Malieveld gaat Parkpop een ander karakter krijgen.’

Een van de redenen die de organisatie geeft voor de verhuizing van Parkpop is de overlast die de wijk nu ervaart rond het Zuiderpark. Volgens Bos is hier geen sprake van. ‘Parkpop is 40 jaar geleden begonnen. Omwonenden zijn bekend met het festival en het hoort bij de buurt. De overlast zit hem vooral in de grote hoeveelheid aan evenementen in het park. Want de afgelopen jaren zijn er veel meer festivals bijgekomen, zoals diverse technofeesten. Die toename zorgt voor meer overlast dan Parkpop zelf.’

Hier wonen geen mensen?

Voor de organisatie is de centrale ligging van het Malieveld direct naast het Centraal Station ook een groot voordeel. ‘Dat heb ik nooit zo goed begrepen’, reageert Bos. ‘Volgens mij is het Zuiderpark ook goed bereikbaar en zijn er rond Parkpop nooit veel problemen aan parkeeroverlast geweest. En daar komt bij dat het Malieveld ook tussen twee woonwijken in ligt en daar speelt dus precies hetzelfde. Die hebben ook last van meerdere activiteiten per jaar, en per saldo verandert er dus niet zoveel.’

Bos wordt in zijn oproep om Parkpop in het Zuiderpark te houden gesteund door de Stichting Werkgroep Nassaubuurt. De omwonenden hebben een brief geschreven aan de burgemeester. ‘Het is van de gekke. Het moet bij het Zuiderpark weg omdat er teveel overlast is. Hier wonen zeker geen mensen?’

Locatiebeleid

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de verhuizing van Parkpop naar het Malieveld nog niet definitief. Deze zit ‘formeel nog in de vergunningsprocedure en er gaat nog gesproken worden met bewoners en bewonersorganisaties.’ De woordvoerder zegt ook dat de gemeente bezig is met een locatiebeleid, waarbij gekeken wordt naar welke evenementen waar in Den Haag komen en welke er sowieso plaats mogen vinden.