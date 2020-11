Stapels tekeningen via de burgemeester naar Sinterklaas

De Haagse burgemeester Jan van Zanen had al heel veel tekeningen van kinderen voor Sinterklaas ontvangen, maar woensdagmiddag kon eenmalig een klein groepje kinderen hun tekeningen persoonlijk aan de burgervader overhandigen.

Omdat het een bijzonder jaar is, hadden alle burgemeesters beloofd om Sinterklaas te helpen. “Dus als de kinderen nu de tekeningen naar de burgemeesters sturen, dan zorgen de burgemeesters ervoor dat de tekeningen bij Sinterklaas komen”, zo zegt Van Zanen tegen Den Haag FM.

De tekeningen die de kinderen aanboden waren heel verschillend. Zo maakte een aantal kinderen een tekening van Sinterklaas zelf, soms met zijn paard en soms met een Piet erbij. Andere kinderen maakten een tekeningen van een vlinder, een regenboog of zelfs een ijsje voor de Sint.

Alle kinderen vonden het in ieder geval wel bijzonder om de Haagse burgemeester te ontmoeten. Dat gold ook voor verslaggever Pim Markering. Maar hij had in plaats van een tekening een cadeautje voor de burgemeester zelf meegenomen. “Ik heb namelijk begrepen dat u een mondkapjes verzameling heeft”, vertelde Pim bij het overhandigen. En daarom kreeg de burgemeester een mondkapje met een gouden logo van ADO Den Haag erop. Van Zanen reageerde enthousiast door het mondkapje meteen op te doen.

Tot slot vroeg Pim de burgemeester nog naar het gemis van het binnenhalen van Sinterklaas, want volgens zijn voorganger Remkes zou dat het leukste zijn van het hele ambt. “Ik heb het gehoord, maar ik heb al een paar keer Sinterklaas mogen binnenhalen en ik verheug mij op het volgend jaar”. Burgemeester Van Zanen vertelde ook dat hij het binnenhalen van Sinterklaas als kind al geweldig vond, maar dus ook als burgemeester. “En volgend jaar kom het goed en dan zal het vast heel mooi zijn”, zo denkt de burgemeester.