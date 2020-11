Teleurstelling en berusting bij inwoners na afgelasten vreugdevuren

Bijna voetbalde Maradona in Den Haag: ‘Dan had de voetbalwereld er nu heel anders uitgezien’

Zowel teleurstelling als berusting bij inwoners van Scheveningen en Duindorp over het besluit om ook dit jaar geen vreugdevuren te houden. ‘Jammer, maar begrijpelijk’, zo is de meest gehoorde reactie op straat. En daarnaast is er de hoop dat het rustig zal blijven rond de jaarwisseling. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De voorzitter van de Duindorpse vreugdevuurbouwers, Rinus Taal, laat schriftelijk weten: ‘Dit is gewoon een logisch gevolg van het coronabeleid. Persoonlijk had ik ook niet anders verwacht, de burgemeester staat met zijn rug tegen de muur.’ Taal hoopt ook op een rustige jaarwisseling: ‘Ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, we hebben al teveel slechte reclame gehad.’

‘We mogen al zo weinig meer’, zegt een vrouw op de Scheveningse Keizerstraat. Zij verwacht dat mensen toch op straat zullen zijn met oud en nieuw. En een jongeman zegt: ‘er zullen vast wel wat brandjes worden gesticht.’ Zelf zeggen ze binnen te zullen blijven: ‘met een flesje champagne en maximaal vier gasten, wordt vast ook wel gezellig.’

Kijk hier de hele video van mediapartner Omroep West.