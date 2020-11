Slachtoffer brand: ‘Ik zag de vlammen uit het dak, het was echt eng’

Van zwembad naar theater: De Nieuwe Regentes presenteert jubileumboek

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van De Regentes verschijnt er begin december een jublieumboek: ‘Van Water naar Theater’. Het boek vertelt de geschiedenis van hoe het zwembad een theater werd.

Op 24 april 1920 werd de eerste steen gelegd van het gebouw aan de Weimarstraat. Na een moeizame start was De Regentes niet alleen het toneel van vrolijke freules die zich tijdens het badderen tegoed deden aan de taartjes van de lunchroom, maar ook van een keiharde strijd van de eigenaren om het hoofd boven water te houden.

Midden jaren dertig waren de kinderziektes overwonnen en brak een bloeiperiode aan voor De Regentes, die rond 1970 eindigde met de opkomst van de gemeentezwembaden en de toenemende verliezen van het badhuis. Vijftien jaar later nam de gemeente het zwembad over en rekte haar voortbestaan tot 1995. Het leegstaande gebouw trok hierop de aandacht van theatermakers uit de wijk en begon aan een nieuwe turbulente levensfase, die nu, na 25 jaar in rustiger vaarwater lijkt te komen.

Onderzoek

Historicus Bert Alers deed voor dit boek twee jaar archiefonderzoek en voerde, geholpen door enkele vrijwilligers van De Nieuwe Regentes, talloze gesprekken met oud-zwembadmedewerkers, zwemkampioenen, theaterpioniers en theaterdirecteuren.

De geschiedenis van dit gebouw en de bijzondere verhalen en belevenissen van gebruikers zijn te lezen in het met foto’s geïllustreerde jubileumboek, dat vanaf begin december te koop is.