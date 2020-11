Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië langer vast

De 40-jarige man uit Zoetermeer die ervan wordt verdacht de ambassade van Saoedi-Arabië te hebben beschoten, blijft langer in voorarrest. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het voorarrest van de man is met 90 dagen verlengd, aldus mediapartner Omroep West.

In de vroege ochtend van donderdag 12 november werd de ambassade van Saoedi-Arabië met zeker twintig kogels beschoten. Later die dag werd een 40-jarige man uit Zoetermeer door de politie aangehouden.

Vorige week gaf het OM aan dat de man mogelijk met een terroristisch oogmerk zou hebben gehandeld. Hij wordt ervan verdacht ‘geweld te hebben gepleegd tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon, poging tot moord dan wel doodslag op de bewaker van het gebouw en bedreiging’, aldus het OM.

Motief

Over het motief van de man is nog altijd weinig duidelijk. De verdachte is bekend bij de ambassade. Eerder werd hij al veroordeeld tot een geldboete nadat hij het gebouw had beklad. Volgens buren is de verdachte ‘in de war’. Zo zou hij volgens een buurman zichzelf de profeet hebben genoemd, en zou hij het al vaker over een aanslag hebben gehad.

Voor het huis van de verdachte staat een gekleurd paaltje met daarop een Arabische tekst. Volgens een Arabist is de tekst een raadsel met daarin verwijzingen naar de koran, Bahrein en een datum. Wat de betekenis van de tekst precies is, is niet duidelijk.