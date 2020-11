Grote handhavingsactie in Transvaal: Te hoge huren, illegale medicijnen en bijna 20.000 euro aan schulden

Er is donderdag een grote handhavingsactie geweest in de wijk Transvaal. Dit naar aanleiding van klachten over overlast en criminaliteit. De gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en HTM trokken de klachten na, om de veiligheid in de wijken te verbeteren.

De Haagse Pandbrigade controleerde vijftien woningen waarbij in dertien woningen uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. Vooral kamerverhuur en hoge huurprijzen is een veel voorkomend probleem. Voor een woning van 71 vierkante meter wordt bijvoorbeeld 1500 euro huur gevraagd. Van 23 personen wordt het adres in onderzoek gesteld omdat zij niet ingeschreven stonden op het adres, maar daar vermoedelijk wel wonen.

De controleurs van de HTM hebben tram 2, 4, 6, 11 en 12 gecontroleerd. 39 reizigers kregen een boete van 55 euro. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Het is sinds een aantal maanden verplicht om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen. Tijdens de handhavingsactie hadden negen reizigers geen mondkapje. Ze zijn daarom uit de tram gezet.

Parkeerboetes, foutparkeerders en namaakkleding

De politie controleerde samen met gemeentelijke belastingzaken, brandweer en het parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken heeft 19.532 euro geïnd aan openstaande schulden. Verder hebben negen voertuigen een wielklem gekregen.

De politie heeft tien automobilisten een boete gegeven voor het overtreden van verkeersregels. Ook is er één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. Het parkeerteam heeft 131 bekeuringen gegeven voor het niet betalen van parkeergeld. Fout parkeren is ook een grote ergernis in de wijk. Hier heeft het parkeerteam 23 bekeuringen gegeven voor het fout parkeren.

De politie en het Openbaar Ministerie gingen met elkaar op pad om controles uit te voeren op bijzondere wetten. Denk hierbij aan de Wet Wapens en Munitie, Geneesmiddelenwet en de Drank- en Horecawet. Zij hebben twee supermarkten gecontroleerd waar zij verschillende producten in beslag hebben genomen, waaronder medicijnen die uit het buitenland komen, maar door een arts voorgeschreven moeten worden. Ook hebben zij namaakkleding en sterke drank in beslag genomen.