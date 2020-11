Martin Jol over ADO Den Haag: ‘Wij zijn al twintig jaar gegijzeld’

Heb geduld, het gaat goedkomen. Dat is de boodschap die Martin Jol, technisch adviseur van ADO Den Haag, vrijdag verkondigde in het Den Haag FM-programma Haags Bakkie. Jol blijft strijden voor de club, maar zit in een lastig pakket: ‘Wij zijn al twintig jaar gegijzeld.’

‘Het moet niet te gek worden, dat gemopper’, vertelt Jol, die daarna al snel de hand in eigen boezem steekt. ‘Het gaat inderdaad niet goed. We zitten al jaren in een lastige situatie.’ Jol doelt hiermee op dat de club al jaren onderaan de lijst bungelt en op het randje van degradatie staat. ‘We proberen het tij te keren, hopelijk met hulp van de Chinezen. Het is niet goed nog.’

‘Voor de winterstop hadden we een oudere ploeg. Toen zijn we noodgedwongen met minder geld jongens moeten gaan halen’, legt Jol uit. Dat zoeken naar nieuwe spelers was niet gemakkelijk. Door de coronacrisis kon Jol nergens heen om eventuele nieuwe, jonge aanwas te zien spelen. ‘Op gegeven moment heb je dan toch een selectie, maar zonder ervaring om in de eredivisie te spelen. Ze moeten wel net zo goed zijn als de rest van de eredivisie.’

Ervaren spelers dan inzetten? Clichés, zegt Jol. ‘ We wilden het elftal om Lex Immers heen bouwen’, vertelt de technisch adviseur. Maar Immers ging voor die sleutelpositie meer geld vragen en werd te duur voor de club. ‘We konden hem niet meer houden. Toen is hij weggegaan.’

Kritiek

Jol mist leiderschap binnen de Haagse club, die volgens hem ook geld lekt. ‘De Chinezen leggen ieder jaar vier of vijf miljoen euro bij. Het management is door blijven gaan met uitgeven. In september 2019 hebben we negen spelers er bij gehaald,’ vertelt Jol. Sommigen van die spelers hebben niet of nauwelijks gespeeld, maar wel salaris ontvangen. ‘Er zijn er daarvan nog maar twee over.’

Trainer Aleksandar Ranković blijft niet gespaard door Jol. Hij werd na een korte carrière bij ADO op 7 november 2020 ontslagen. Hij bleek geen echte leider te zijn die de club nodig had. ‘Wij willen dat de gasten (spelers, red.) zich ontwikkelen. We hebben trainers daarvoor. Die moeten positief zijn. Je moet als trainer positief blijven, je moet de moed er in houden. De spirit er in gooien’, vertelt Martin Jol. ‘Daarom ben ik heel blij dat Ruud (Brood, red.) er nu met frisse moed instapt.’

De kritiek die Jol zelf om de oren krijgt, doet hem weinig. ‘Ik heb een brede rug’, vertelt hij. ‘Mensen denken dat ik in de kleedkamer ben, of de catacombe. Ik vind: een trainer moet je met rust laten, maar dan moet je wel vertrouwen hebben in de trainer.’ Volgens Jol is de timing van zijn aantreden ‘ongunstig’ geweest. ‘Ik had beter kunnen wachten.’ Jol wordt nu aangewezen als de schuldige. ‘Den Haag is al twintig jaar gegijzeld. Niet door de Hagenaren en niet door de Hagenezen.’

Stutten en koers verzetten

Volgens de technisch adviseur zijn mensen binnen de club alle zeilen bij aan het zetten om het tij te keren. ‘Het ligt echt niet aan onze inzet’, aldus de technisch directeur. ‘Wij hebben alles geprobeerd.’ De degradatie die op de loer ligt, is uiteindelijk duurder dan investeren in nieuwe spelers om die degradatie te voorkomen. Jol blijft daarom geld vragen aan de Chinezen. ‘Ik blijf zeggen: we zullen er drie, vier spelers bij moeten halen. Het kan niet anders.’

Voor nu blijft het binnen ADO Den Haag stutten en koers verzetten. Dat harde werk is Jol alles waard. ‘Het enige wat wij willen is lijstbehoud en er in blijven.’ Tot slot besluit de technisch adviseur dat de positiviteit, die Ranković miste, één van de belangrijkste raderen is in het proces. ‘Als de mensen niet meer positief zijn en niet meer inspireren, dan moet je toch iets anders proberen.’