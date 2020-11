Medeoprichter Theater Pepijn, Liselore Gerritsen (83), overleden

Zangeres en cabaretière Liselore Gerritsen is donderdagavond op 83-jarige leeftijd overleden, zo heeft de familie bekendgemaakt. Gerritsen heeft, samen met Paul van Vliet, Theater Pepijn opgericht.

Samen met Van Vliet, met wie ze een tijd getrouwd is geweest, richtte ze het Leidsch Studenten Cabaret op en later Theatergroep en Theater PePijn. Hiervoor bouwde ze een oud pakhuis om in de Nieuwe Schoolstraat om tot theater. Gerritsen en Van Vliet traden zelf geregeld op in PePijn, net als onder meer Youp van ’t Hek en Herman Finkers.

Gerritsen stond vaak op het podium met onder anderen Ramses Shaffy, Herman van Veen en Henk van Ulsen. Vanaf de jaren tachtig ging ze solo. In 2004 kwam haar laatste album uit.