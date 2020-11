Rapper Michael werkt in HagaZiekenhuis en maakt nummer over coronatijd: ‘Eerste golf was chaos’

Spuigasten met Chris Aalberts over chaos bij Forum voor Democratie

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag journalist en politicoloog Chris Aalberts te gast over de chaos bij Forum voor Democratie.

Thierry Baudet kondigde maandag zijn vertrek aan als lijsttrekker en partijleider van Forum voor Democratie (FVD), gevolgd door enkele partijprominenten. Woensdag stelde hij zich kandidaat voor een door hem aangekondigde lijsttrekkersverkiezing. Het leidde tot woede bij het bestuur en verwarring bij Forum-stemmers.

Inmiddels hebben het bestuur van Forum voor Democratie en Thierry Baudet een nieuw hoogoplopend conflict nadat het partijbestuur Baudet bij de Kamer van Koophandel heeft uitgeschreven als bestuurslid. Deze stap zou noodzakelijk zijn voor het organiseren van een “eerlijke en ordentelijke ledenvergadering”. Baudet wil dat de twee overgebleven leden van het bestuur, Rob Rooken en de waarnemend voorzitter Lennart van der Linden, opstappen. Hoe kijkt journalist en politicoloog Chris Aalberts naar de chaos bij Forum? Aalberts volgde de afgelopen jaren FVD van zeer dichtbij en schreef daarover het boek De partij dat ben ik.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast